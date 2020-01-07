Названы способы прийти в форму после праздников

Диетолог Наталья Герасимова рассказала, как привести организм в форму после новогодних праздников. Об этом сообщает телеканал «360».

Врач порекомендовала устроить разгрузочный день без мяса, рыбы и уменьшить прием в пищу сыра, колбасы, майонеза. Она отметила, что необходимо сделать акцент на свежие овощи. Также специалист призвала россиян ограничить употребление соли.

Эксперт посоветовала пить больше воды. Причем лучше выбирать минеральную воду с высоким содержанием калия. По словам Герасимовой, еще одним способ прийти в форму после праздников являются занятия спортом и прогулки на свежем воздухе. При этом важно не забывать о режиме сна.

Ранее член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Елена Тихомирова сообщила, что выходить из затяжного новогоднего застолья необходимо плавно, постепенно уменьшая калорийность питания. По ее словам, в первую очередь нужно сделать акцент на чистой питьевой воде — употребление больше двух литров в день поможет вывести из организма лишнюю жидкость, накопившуюся в праздники. Также важно снизить калорийность питания за счет уменьшения количества углеводов. На завтрак специалист советует воздержаться от каш и есть легкие белковые продукты: творог, запеканку, омлет.

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