Названы самые опасные блюда в ресторанах

Роспотребнадзор назвал самые опасные блюда в ресторанах, которые могут причинить вред здоровью. Об этом ведомство написало на своем сайте.

Посетители ресторанов могут отравиться или получить инфекцию, когда заказывают салаты с майонезом и сметаной, десерты с кремом и изделия из рубленого мяса: рулеты, паштеты или котлеты. Вред здоровью можно причинить и при употреблении студней и шаурмы.

Роспотребнадзор заявил, что бактерии и вирусы часто выживают на поверхности плохо промытых овощей и фруктов. В ведомстве также перечислили наиболее частые диагнозы при пищевых отравлениях в ресторанах — это иерсиниоз, сальмонеллез, кампилобактериоз, гепатит А, дизентерия, ротавирусная и норовирусная инфекции.

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Также специалисты дали советы россиянам, которые все-таки отравились в ресторанах. Отмечается, что после обращения ко врачу пострадавшие могут написать претензию владельцу ресторана: для этого важно сохранить чек или выписку по банковскому счету. «Необходимо получить медицинское заключение. Крайне желательно, чтобы в нем была отражена причинно-следственная связь между ужином в ресторане и отравлением», — подчеркивает Роспотребнадзор.

Ранее в ведомстве предупредили россиян об опасности салатов и других блюд, оставшихся после новогоднего застолья. Как пояснил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян, едой, которая хранится более 18 часов после приготовления, легко отравиться. Как объяснили в Роспотребнадзоре, такие продукты «являются хорошей питательной средой» для микрофлоры, которая также может вызывать инфекционные заболевания и приводить к отравлениям.

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