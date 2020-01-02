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Россиян предупредили об опасности новогодних блюд

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Роспотребнадзор предупредил россиян об опасности салатов и других блюд, оставшихся после новогоднего застолья. Как пояснил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян, едой, которая хранится более 18 часов после приготовления, легко отравиться, передает ТАСС.

Салаты, винегреты, паштеты, студни, заливные блюда, изделия с кремом, супы-пюре, блинчики с мясом и творогом, соусы, омлеты, картофельное пюре, отварные макароны и морсы не рекомендуется оставлять на следующий день и хранить более 18 часов с момента приготовления. Как объяснили в Роспотребнадзоре, такие продукты «являются хорошей питательной средой» для микрофлоры, которая также может вызывать инфекционные заболевания и приводить к отравлениям.

Если готовые блюда остались, перед употреблением их надо подвергнуть термической обработке. Салаты, которые заправлены майонезом и соусами с добавлением яиц, сырых и консервированных овощей, хранятся не более 6 часов. Салаты из вареных овощей — не более 12 часов.

Микрофлора зарождается в салатах, которые находятся в теплом помещении в течение 4-6 часов. Даже если их потом убрать в холодильник, есть риск отравления. Поэтому стоит выкладывать блюда на стол небольшими порциями и хранить оставшуюся часть в холодильнике.

Ранее россиянам дали советы по хранению салатов, а также рассказали о сроках годности блюда. Салаты эксперты назвали благоприятной питательной средой для развития патогенных и условно-патогенных микроорганизмов, которые могут выделять токсины. Если неправильно хранить салат, он может вызвать тяжелое пищевое отравление.

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