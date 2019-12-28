Россиянам посоветовали устроить разгрузочный день после Нового года

Россиянам посоветовали больше двигаться и устроить разгрузочный день после Нового года, чтобы вернуться к привычному режиму питания. Об этом заявил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, передает ТАСС.

По словам Тутельяна, 1-2 января после обильного приема пищи можно «сделать разгрузочный стол», например, пить кефир, йогурты без сахара и простоквашу, а также есть фрукты или овощи. Он также добавил, что «хорошо заняться физической активностью». Это не обязательно должен быть «серьезный спорт», достаточно прогулки или плавания.

Перед самим застольем стоит позавтракать и устроить несколько перекусов. Есть надо умеренно, чтобы до основного застолья оставался легкий голод, утверждает специалист.

Ранее в декабре Тутельян посоветовал не набрасываться на еду, «обманывать желудок», умеренно пить алкоголь и есть больше зеленых салатов во время новогоднего застолья. Людям с выявленными патологиями «при всем желании расслабиться стоит соблюдать данные им рекомендации», подчеркнул специалист.

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