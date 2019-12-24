Россиянам дали советы по правильному питанию в новогоднюю ночь

В Новый год стоит не набрасываться на еду, «обманывать желудок», умеренно пить алкоголь и есть больше зеленых салатов. С таким советом к россиянам обратился главный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян, передает «Интерфакс».

Тутельян сообщил, что пробовать можно все, но «по чуть-чуть». Медик добавил, что пить лучше легкие напитки, подольше чокаться и говорить, и поменьше выпивать. Он также посоветовал «обманывать» организм и начинать с овощных и травяных салатов, пить воду. На столе при этом должно быть меньше жирного, суперсладкого. Тутельян также посоветовал между мясом и рыбой выбирать рыбу, но не »набрасываться» на соленую.

Людям с выявленными патологиями «при всем желании расслабиться стоит соблюдать данные им рекомендации», подчеркнул специалист.

Ранее стало известно, что самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино. В то же время главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн заявил, что что полностью безвредной дозы спиртного не существует. По его словам, пить нужно умеренно, делая значительные промежутки между употреблением алкоголя.

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