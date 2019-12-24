Назван самый безопасный алкогольный напиток

Самым безопасным алкогольным напитком является сухое белое вино. Об этом заявил главный внештатный психиатр-нарколог столичного департамента здравоохранения Евгений Брюн, сообщает агентство «Москва» во вторник, 24 декабря.

«Это наиболее безопасный напиток. Один-два бокала за ночь при достаточно серьезной активности — танцы, песни, прогулки по заснеженной Москве», — пояснил специалист.

В то же время врач подчеркнул, что полностью безвредной дозы спиртного не существует. По его словам, пить нужно умеренно, делая значительные промежутки между употреблением алкоголя.

Ранее во вторник сообщалось, что российские врачи признали свое бессилие перед шампанским, которое считается традиционным атрибутом стола на Новый год. Об этом рассказал врач-диетолог Андрей Бобровский. По его словам, сахар в составе этого напитка не дает организму понять количество выпитого алкоголя так же, как в случае с виски с колой. А пузырьки могут спровоцировать неожиданно быстрое опьянение.

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