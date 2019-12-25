Россиянам посоветовали соблюдать режим сна и отдыха накануне Нового года

Накануне Нового года следует соблюдать режим сна, чтобы быть готовым к празднику физически и психологически. Такой совет россиянам дал член комитета Госдумы по охране здоровья, психиатр-нарколог Борис Менделевич, передает РИА Новости.

Менделевич пояснил, что декабрь — один из самых энергозатратных месяцев. Это связано с завершением календарного года, рабочими делами, а также с личностными изменениями. Если люди не успели сделать запланированное за год, то именно в декабре стараются уложиться по максимуму, утверждает депутат. В такое время важно, чтобы организм был готов к нагрузке.

Организму нужно время на восстановление, иначе есть вероятность встретить Новый год «с закрытыми планами и достигнутыми целями, но на больничной койке», добавил Менделевич. Он также посоветовал подготовиться к проведению длительных выходных, чтобы они «прошли не просто за столом, а были наполнены интересными и полезными занятиями».

Ранее главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал россиянам не набрасываться на еду, «обманывать желудок», умеренно пить алкоголь и есть больше зеленых салатов. Людям с выявленными патологиями «при всем желании расслабиться стоит соблюдать данные им рекомендации», подчеркнул специалист.

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