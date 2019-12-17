Россиянам рассказали о правильном питании зимой

Для правильного питания зимой следует потреблять более калорийную пищу и восполнять дефицит витаминов и микроэлементов с помощью витаминных и минеральных комплексов, сообщается на сайте петербургского управления Роспотребнадзора.

В службе рассказали об ослаблении иммунитета человека из-за резких перепадов температур, морозного воздуха, а также нехватки солнца, свежих овощей, фруктов, ягод и зелени в холодное время года. Поэтому акцент в питании стоит делать на поддержании функциональной активности, обменных процессов и нормальной работы организма. В первую очередь речь идет о калорийных продуктах с содержанием «полезных» жиров и углеводов. Среди них — жирная рыба, оливковое, льняное, подсолнечное масла, зерновые или цельнозерновые с добавлением отрубей и проростков, орехи, зелень, сезонные фрукты (цитрусовые, гранаты, яблоки) и овощи (капуста, морковь, лук, чеснок).

Для укрепления иммунитета россиянам стоит есть нежирное мясо, курицу, индейку, молочные продукты и бобовые, утверждают эксперты. Также можно включить в рацион поливитамины, минералы и обогащенную ими пищу, если диагностирован их дефицит.

Следует отдать предпочтение теплым напиткам. Это могут быть травяной чай, кисель, компот или морс. В день необходимо употреблять 1,5-2 литра жидкости.

Ранее главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян назвал продукты и напитки, которые помогают согреться в мороз. Он выделил сахаросодержащие горячие напитки, такие как теплый морс и горячий чай с большим количеством сахара, кондитерские изделия и каши. Врач предостерег россиян от употребления алкоголя для разогрева. По его словам, от него расширяются сосуды и увеличивается потеря тепла.

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