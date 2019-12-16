Россиянам рассказали о способах избавления от «пивного живота»

Избавиться от внутреннего жира, который называется висцеральным и у мужчин часто выражается в виде «пивного живота», возможно с помощью сбалансированной диеты. О способах избавления «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, висцеральный жир скапливается вокруг органов брюшной полости из-за малоподвижного образа жизни и неправильного питания. Они, в свою очередь, могут привести к диабету, атеросклерозу, гипертонии и одышке.

Соломатина отметила, что «пивной живот» может образовываться не только из-за калорийных продуктов, но и, в том числе, из-за регулярного употребления пива. Это связано с тем, что в его составе присутствует солод с высоким гликемическим индексом, который повышает уровень глюкозы в крови. «С учетом того, что пиво всегда закусывают жирными продуктами — орехами, чипсами, соленой едой, снижаются метаболические процессы, и начинается активное отложение жира в области живота», — сказала врач.

Диетолог посоветовала людям с жировыми отложениями в области живота посещать спортзал минимум дважды в неделю и поменять пищевые привычки. Она отметила пользу дробного питания и продуктов с повышенным содержанием клетчатки — овощей, фруктов и цельнозернового хлеба. Необходимо отказаться от «быстрых» углеводов и жареной пищи, заменить ее на вареную или запеченную. Также следует наладить режим сна и отказаться от гаджетов в постели.

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