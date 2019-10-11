Российский врач посоветовал «не жрать» ради похудения

Россиянам посоветовали «не жрать» и умеренно питаться для борьбы с лишним весом. Такую рекомендацию дал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов, передает в пятницу, 11 октября, радиостанция «Говорит Москва».

«Я всем бы советовал диету [российской балерины] Майи Плисецкой, она говорила: "Не жрать"», — объяснил Жемчугов. По его словам, лишний вес связан с повышенным потреблением калорий и пониженным расходом энергии.

Он пояснил, что если человек среднего возраста потребляет больше полутора тысяч калорий, он будет набирать вес, если он здоров. Медик посоветовал россиянам сходить к врачу и сдать анализы, чтобы провериться на гормоны и углеводный обмен, а также узнать уровень глюкозы и гемоглобина. Если все окажется в порядке, следует выставить «норму потребления углеводов».

Ранее в пятницу стало известно, что ожирение встречается у каждого второго россиянина старше 30 лет. С 2012 года число людей с лишним весом в стране выросло в 2,3 раза. Такие показатели в первую очередь связаны не с покупательской способностью населения, а с неправильным питанием.

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