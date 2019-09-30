Любовь россиян к сладкому обеспокоила врачей

За последние несколько лет россияне стали есть больше сахара, что может привести к увеличению числа граждан с ожирением. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Виктор Тутельян.

По словам Тутельяна, врачей очень волнует сложившаяся тенденция. Избыточное употребление сладкого повышает риск развития диабета и ведет к образованию лишнего веса. «Надо ограничить рекламу сладостей и кондитерских изделий», — порассуждал он.

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Главный диетолог Минздрава уточнил, что полностью отказываться от источника глюкозы не стоит тем, кто тратит много энергии. Никитюк добавил, что следует достаточно разумно подходить к питанию и не переедать. В то же время, например, сладкоежки могут заменить сахар подсластителями или сахарозаменителем. При этом мед нельзя рассматривать как здоровую альтернативу сахару из-за его высокой калорийности.

Директор ФИЦ питания, биотехнологии и безопасности пищи, профессор Дмитрий Никитюк в разговоре с агентством отметил, что в России сахара потребляют больше нормы, установленной Всемирной организацией здравоохранения. Точные цифры он не назвал.

Согласно рекомендациям ВОЗ, в день следует потреблять не более 50 граммов сахара — это примерно 12 чайных ложек. В идеале количество сахара стоит ограничить до 25 граммов. Для сравнения — в банке кока-колы содержится 35 граммов сахара.

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