Названа безопасная для россиян норма сладкого в день

В России рекомендуемая норма потребления сладкого составляет 40 граммов в день. Об этом заявила нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич в интервью «Аргументам и фактам».

По ее словам, эта норма сладостей и кондитерских изделий меньше одобренной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы, потому что в России сахар может встретиться в консервах, колбасе и других «несладких» продуктах.

«Кроме кондитерских изделий, я бы включила в норму ВОЗ фрукты с высоким гликемическим индексом, такие как банан, виноград, манго и сухофрукты. Дело в том, что эти фрукты, как и конфеты, очень быстро поднимают уровень сахара в крови», — предложила диетолог.

Так, в день россияне могут съедать примерно по четыре конфеты без вреда для здоровья.

Ранее шаурма была названа полезным перекусом. По мнению врача-диетолога Сергея Обложко, в ней есть все, что нужно организму: куриное мясо, овощи и некалорийные соусы. Кроме того, в городе проще и быстрее купить ее, чем заходить в кафе.

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