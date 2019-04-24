Врачи назвали безопасное для здоровья количество яиц и кулича на Пасху

В день человек без вреда для здоровья может съесть три яйца, 100 грамм кулича или творожной пасхи — эту норму можно увеличить, если сократить потребление других продуктов в течение дня и таким образом выровнять количество съеденных калорий. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на трех опрошенных врачей-диетологов.

По словам заведующей консультативно-диагностическим центром «Здоровое и спортивное питание» ФИЦ питания и биотехнологии, терапевта-диетолога Екатерины Бурляевой, кулич и пасха — это высококаллорийные продукты, и много есть их не стоит. Она уточнила, что в праздничный день можно позволить себе дополнительную порцию, если отказаться от сладкого чая, меда, варенья и добавления сахара в пищу.

Сильно ограничивать себя в яйцах и куличе не стоит, но мера должна быть, уверена врач-диетолог, доцент кафедры питания и нутрициологии Российско-медицинской академии последипломного образования Елена Чедия. Специалист отметила, что творожную пасху лучше не есть перед сном, а после кулича на полдник полезно прогуляться пару часов.

Детям пасху и куличи можно съесть утром или днем. Для приготовления пасхи желательно использовать творог промышленного выпуска с жирностью от пяти до девяти процентов. В нем содержатся жирорастворимые витамины, такие как витамин D, участвующий в процессе усвоения кальция, сообщила врач-педиатр, ведущий научный сотрудник лаборатории возрастной нутрициологии ФИЦ питания и биотехнологии, доктор медицинских наук Мария Гмошинская.

Бурляева добавила, что в яйцах содержится много витаминов и минералов, например, витамин А, холин, биотин, кобальт, силен — все они необходимы организму в различных биохимических процессах. Холин, который нейтрализует влияние холестерина, позволяет употреблять яйца даже людям с его повышенным уровнем. В куличах есть витамины А, Е и группы В.

Эксперты отметили, что с осторожностью к пасхальным продукта стоит отнестись людям с обостренными хроническими заболеваниями и с острой стадией болезней ЖКТ. При хроническом панкреатите следует избегать яиц.

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.

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