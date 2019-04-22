Роспотребнадзор порекомендовал мыть куриные яйца с мылом перед Пасхой

В Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверие Пасхи. Об этом сообщается на сайте пресс-службы ведомства.

Как говорится в сообщении Роспотребнадзора, покупать следует только свежие, ровные и гладкие яйца. Перед приготовлением их «необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой». Варить яйца нужно не менее 10 минут с момента закипания воды, чтобы избежать заболевания сальмонеллезом.

«Для окрашивания яиц лучше использовать только разрешенные к применению пищевые красители или луковую шелуху. Не следует употреблять в пищу сырые яйца и блюда с яйцами без термической обработки», — добавили в ведомстве.

В Роспотребнадзоре также напомнили, как правильно выбирать готовые куличи. Отмечается, что в первую очередь необходимо обращать внимание на состав продукта: в нем должны быть яйца, сливочное масло и сахар, а не яичный порошок, маргарин и подсластитель.

«Изделия, посыпанные разноцветными кондитерскими шариками, лучше не покупать. При отделке поверхности глазурью не допускается липкость и белесый налет», — говорится в сообщении ведомства.

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.

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