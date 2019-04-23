В Роскачестве проверили яйца на прочность и не выявили достойных

Роскачество в преддверии Пасхи провело проверку куриных яиц высшей и отборной категории по 35 показателям качества и безопасности. О результатах проверки сообщается на сайте организации.

Чтобы проверить яйца на прочность, эксперты роняли их с 30-сантиметровой высоты, стараясь максимально приблизить испытание к «рядовой продовольственной покупке». Наиболее прочные яйца оказались в упаковках «Птицефабрики "Атемарская"», тогда как в упаковках «Птицефабрики "Молодежная"» разбился весь десяток. Меньше всего яиц разбивалось в картонных упаковках.

Отмечается, что патогенных организмов в протестированных продуктах не обнаружено. Специалисты не выявили в исследованных яйцах тяжелых металлов, пестицидов, антибиотиков, повышенного количества микроорганизмов и бактерий группы кишечной палочки.

Эксперты также проверили продукцию на соответствие стандартам по массе веса — она не должна отличаться у яиц в упаковке более чем на 5 граммов. Этому требованию соответствовала продукция 10 торговых марок: «Вараксино «Деревенское», «Лента», «Просто Азбука», «Птичий край», «Самое вкусное», «Сельская новь», Fine Food, «Чебаркульская птица», «Птицефабрика "Боровская"» и «Птицефабрика "Владимировская"».

Ранее в Роспотребнадзоре призвали россиян мыть яйца с мылом и не покупать подгорелые куличи в преддверии Пасхи. Приобретать следует только свежие, ровные и гладкие яйца. Перед приготовлением их «необходимо тщательно вымыть с мылом под проточной водой». Варить яйца нужно не менее 10 минут с момента закипания воды.

В этом году празднование Пасхи приходится на 28 апреля.

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