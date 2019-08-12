Российских детей уличили в слишком сладкой жизни

Суточное потребление сахара в рационе российских детей превышает норму до полутора раз. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

В ведомстве уточнили, что, согласно результатам проведенных исследований, потребление сахара у детей в возрасте от трех до семи лет составляет 14,5 процента от общей калорийности суточного рациона, у подростков — 13 процентов, у детей более старшего возраста — 12 процентов. Отмечается, что норма потребления сахара в сутки составляет 10 процентов от суточной калорийности рациона.

В связи с этим в ведомстве рекомендовали родителям внимательнее относиться к выбору готовых завтраков для детей и обращать внимание на маркировку. Дети могут потреблять добавленный сахар не только из кондитерских изделий, но и из хлопьев с медом, например, а также из нектаров и натуральных соков.

Специалисты ведомства также отметили, что сначала ребенок должен плотно позавтракать, и только после этого ему можно дать сладкое во избежание слабости на уроках.

«Ежедневный рацион должен состоять из пищевой продукции, отвечающей требованиям безопасности и характеризоваться оптимальными показателями качества, создающими условия для нормального роста, физического и интеллектуального развития и жизнедеятельности», — заключили в ведомстве.

В мае сообщалось, что рекомендуемая норма потребления сладкого для россиян составляет 40 граммов в день. Эта норма сладостей и кондитерских изделий оказалась меньше одобренной ВОЗ, потому что в России сахар может встретиться в консервах, колбасе и других «несладких» продуктах. Так, по мнению члена Национальной ассоциации клинического питания Анны Ивашкевич, в день россияне могут съедать примерно по четыре конфеты.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!