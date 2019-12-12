У половины россиян обнаружили лишний вес

Более половины россиян старше 18 лет имеют избыточный вес, сказано в исследовании Росстата, данные которого приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По итогам анализа питания населения в 2018 году оказалось, что 31 процент детей от 3 до 13 лет имеет диагноз «ожирение». Среди подростков в возрасте от 14 до 18 лет 15 процентов страдают от избыточного веса. У взрослых россиян избыточный вес наблюдается еще чаще — 62 процента. По критерию индекса массы тела ожирение встречается у каждого пятого, а у 40 процентов — предожирение.

Как пояснила изданию ведущий научный сотрудник «ФИЦ питания и биотехнологии» Ольга Григорьян, сегодня ожирение чаще всего появляется у детей и подростков. Причинами заболевания чаще всего становятся отсутствие физической нагрузки, неправильное питание, а также перегрузки из-за работы перед компьютером.

Главный диетолог Минздрава Виктор Тутельян отмечает, что избыточный вес может привести к инфаркту, сахарному диабету, метаболическому синдрому. Для того чтобы избежать проблем со здоровьем, врач советует ограничивать калорийность рациона, снизить количество потребляемых жиров и сахара и отдавать предпочтение фруктам, овощам и бобовым.

В прошлом году под наблюдением врачей было более двух миллионов россиян с ожирением, в числе которых 485 тысяч детей. Наибольшее количество пациентов с диагнозом «ожирение» было зафиксировано в Алтайском крае — 5,6 процента населения региона, или 131 тысяча человек.

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