Россиянам раскрыли способы пережить новогоднее застолье

Чтобы новогодняя ночь прошла без последствий для здоровья, рекомендуется не переедать и есть небольшими порциями. Об этом заявила главный диетолог Москвы Антонина Стародубова, ее слова приводятся на портале мэра столицы.

По ее словам, традиционные для новогоднего стола блюда можно сохранить, но следить, чтобы «порции были небольшими, фактически дегустационными»: «то есть на небольшую тарелку положить всего понемножку».

Также диетолог рекомендует «адаптировать рецепты и сделать блюда более легкими, менее солеными и калорийными, уменьшить содержание жира в блюдах», заменив майонез нежирной сметаной или натуральным йогуртом, а жареное мясо и рыбу — запеченными или приготовленными на гриле.

Вместе с тем диетолог уточнила, что в любом случае объем пищи в новогоднюю ночь должен поместиться на тарелке диаметром 20-25 сантиметров, накладывать еду горкой не рекомендуется.

Также Стародубова предостерегла о рисках, связанных с алкоголем. Она отметила, что злоупотребление спиртными напитками опасно не только опьянением, но и тем, что они «сами по себе довольно калорийны, их употребление может способствовать перееданию».

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили россиян о размножающихся в новогодних салатах микробах. Если неправильно хранить салат, он может вызвать тяжелое пищевое отравление. Срок годности блюда зависит от рецепта, так как в салаты обычно входит много продуктов, которые имеют разную стойкость и условия хранения.

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