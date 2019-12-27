Россияне начали массово интересоваться запрещенными блюдами на Новый год

Пользователи поисковика «Яндекс» начали массово интересоваться, что запрещено готовить и дарить на Новый год. Такие запросы стали самыми популярными по ключевым словам «нельзя», «новый» и «год», говорится в отчете «Яндекса», который цитирует ТАСС.

Отмечается также, что в преддверии Нового года россиян беспокоили вопросы, почему нельзя отмечать этот праздник и делать уборку непосредственно перед ним. В остальном же юзеры перед праздниками искали новогодние картинки, сценарии для корпоратива, поздравления коллегам и рецепты салатов.

Еще обращавшихся к поисковику людей интересовало, как похудеть перед праздниками. Чаще всего этот запрос вводили 14 декабря.

Ранее выяснилось, что россияне не намерены экономить на праздновании Нового года. При этом каждый пятый житель страны будет использовать заемные средства, чтобы купить подарки или отправиться в путешествие. По данным опроса ВЦИОМ, в среднем россияне планируют тратить на праздник чуть более 10 тысяч рублей.

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