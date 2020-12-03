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В Роскачестве предостерегли от переедания мандаринов

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Фото: Pixabay.com

Несмотря на то, что мандарины — это цитрусовые, в большом количестве они могут спровоцировать аллергическую реакцию или дисбактериоз. От переедания этого фрукта в беседе с радио Sputnik россиян предостерег специалист пресс-службы Роскачества Виталий Киселев.

Он пояснил, что аллергия может проявиться из-за салициловой кислоты в мандаринах — она приводит к расширению капилляров. «Они [аллергологи] не рекомендуют есть мандарины больше одной-двух штук за один раз для взрослых и одной штуки для ребенка», — отметил Киселев.

Специалист также рассказал, что абхазские мандарины на прилавках стоит искать с середины декабря. На фруктово-овощных базах за них часто выдают другие виды цитрусовых, например, клементины.

Ранее врач-диетолог Наталья Нефедова предостерегла от потребления витамина С в больших количествах. По ее словам, при переизбытке он теряет эффект антиоксиданта и становится окислителем. В день, отметила медик, достаточно съедать один апельсин.

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