Перечислены три способа быстро избавиться от простуды

Чтобы быстро избавиться от простуды, есть три простых способа, которые не подразумевают приема дорогостоящих лекарств. Их в беседе с изданием Express перечислила британский врач общей практики и телеведущая Сара Джарвис.

Так, по ее словам, первый способ — это спрей для горла, создающий защитный барьер от микробов. «Простуда проникает в организм через слизистые оболочки — в основном через рот и нос. Исследования показали, что спрей может сократить продолжительность симптомов простуды вдвое», — пояснила Джарвис.

Во-вторых, советует медик, для лечения можно использовать эхинацею. Однако ее нельзя применять детям. По словам эксперта, у медицины пока нет однозначных данных, какие части растения и в каком объеме нужно употреблять.

И, наконец, Джарвис порекомендовала принимать витамин С или продукты, в которых он содержится: цитрусовые, перец, брокколи, брюссельскую капусту и картофель.

Чтобы избежать распространения заболевания, врач посоветовала часто мыть руки теплой водой с мылом, а также чихать и кашлять в одноразовые салфетки, быстро их выбрасывая.