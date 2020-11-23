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Врач назвала возможные причины высокой температуры без симптомов ОРВИ

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Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Врач-терапевт Анастасия Лукашик назвала возможные причины высокой температуры без симптомов острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Она рассказала «Комсомольской правде», о чем на самом деле может «сигналить» высокая температура.

Лукашик отметила, что в период сезона гриппа и ОРВИ можно легко простудиться и заболеть, при этом у человека начнется кашель и насморк. Однако бывают случаи, когда температура повышается без проявления симптомов.

Чаще всего превышающая отметку в 39 градусов Цельсия температура без симптомов может развиваться при острой вирусной или бактериальной инфекции, пояснила врач.

«Это бывает, когда, например, при ОРВИ или пневмонии в начале заболевания другие симптомы еще не успели проявиться. Температура 39 градусов Цельсия может встречаться и у больных лейкозом, но чаще сопровождаются другими симптомами, слабостью и бледностью», — объяснила Лукашик.

Врач напомнила, что и при ОРВИ, и при бактериальных инфекциях повышение температуры сопровождается интоксикацией. Для выведения токсинов из организма она порекомендовала увеличить количество потребляемой жидкости.

Ранее российские врачи-вирусологи перечислили ошибки при сдаче теста на COVID-19. Перед сдачей теста на коронавирус пациентам лучше не пить воду, не курить и не сморкаться. При этом для лаборатории тоже есть правила: медики должны правильно выбирать время взятия анализов и соблюдать процедуру.

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