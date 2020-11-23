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Названы самые опасные последствия коронавируса

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Фото: Андрей Каспришин / РИА Новости

Самые опасные последствия перенесенной коронавирусной инфекции связаны с поражением легких, на восстановление которых может понадобиться время. Об этом «Ленте.ру» рассказал вирусолог, профессор МГУ имени Ломоносова Алексей Аграновский.

«Если случится существенное поражение легких, значит, будет довольно долгая одышка и прочие неприятные эффекты, гипоксия [недостаток кислорода]», — назвал такие симптомы вирусолог. Аграновский считает, что эффекты воздействия коронавируса на дыхательную систему скорее всего обратимы.

При этом эксперт отметил, что сообщения о поражении вирусом нервных тканей и других органов нуждаются в дополнительном подтверждении.

«О чем только не писали. Как на сигаретах — импотенция, проказа, все, что угодно. Можно и сейчас сказать все, что угодно, но я бы подождал подтверждений», — резюмировал Аграновский.

Ранее вирусолог назвал нулевыми шансы заразиться COVID-19 через плохо промытые продукты питания. В то же время, по его словам, посещение магазинов может представлять опасность.

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