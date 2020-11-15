Врач оценил целебные свойства красного вина при коронавирусе

Целебные свойства красного вина для лечения или профилактики различных болезней, в том числе коронавирусной инфекции, сведения о которых можно встретить в некоторых публикациях, на самом деле не подтверждены серьезными исследованиями. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев.

«Много было публикаций о пользе красного вина. Якобы при употреблении в умеренных дозах оно обладает противоопухолевым эффектом, а также якобы спирт отрицательно влияет на развитие бактерий и вирусов. Но это все единичные публикации», — разъяснил специалист.

Он подчеркнул, что реально оценить подобные свойства красного вина сложно, поскольку по данной теме пока не проводилось «каких-то больших исследований, фундаментальных».

«Это такой миф, в который очень приятно верить, поэтому, наверное, он живуч», — резюмировал врач-нарколог.

Ранее Исаев рассказал, что представления об уничтожении содержащиеся во вдыхаемом воздухе частиц коронавируса при употреблении крепких алкогольных напитков также не соответствует действительности.