Врач рассказал о влиянии алкоголя на коронавирус

Распространенное представление о том, что при употреблении крепких алкогольных напитков уничтожаются частицы коронавируса, содержащиеся во вдыхаемом воздухе, не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» рассказал руководитель наркологической «Клиники доктора Исаева», врач-нарколог Руслан Исаев.

«Я действительно слышал такие мифы, байки, скажем так. Это было уже много раз. Но никакими научными исследованиями это не подтверждается», — сказал он, отметив, что все профессионалы — врачи и биологи — говорят об обратном влиянии алкоголя на течение коронавирусной инфекции.

Ранее в ноябре российский врач-терапевт Филипп Кузьменко заявил о необходимости ограничить употребление алкоголя при коронавирусе, поскольку он способствует обезвоживанию. По его словам, больным COVID-19 необходимо поддерживать правильный водно-солевой баланс в организме. По этой же причине специалист призвал снизить количество соленой еды в рационе.