В Эстонии ограничили продажу алкоголя из-за коронавируса

Правительство Эстонии ввело ограничения на продажу алкоголя из-за распространения коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс».

Ограничение будет действовать там, где алкоголь продается для употребления на месте, например, в барах, ночных клубах, ресторанах, театральных буфетах и отелях. Оно будет действовать до 24 октября и касаться только ночного времени суток.

«Как мы видим, коронавирус особенно хорошо распространяется на вечеринках. К сожалению, употребление алкоголя меняет поведение людей таким образом, который способствует распространению вируса», — заявил премьер-министр страны Юри Ратас. Власти считают именно бары главными очагами новой волны распространения коронавируса.

По последним данным в Эстонии зафиксировано 2778 случаев заражения коронавирусом, при этом за последние сутки выявлено только 22 новых инфицированных. За все время эпидемии умерло 64 пациента.