Эстония заявила о второй волне коронавируса

Власти Эстонии заявили о начале второй волны коронавируса в стране, передает Postimees.

По оценке Департамента здоровья, в настоящий момент можно говорить о том, что началась вторая волна заболеваемости COVID-19.

«Весьма незначительное количество случаев вновь имеет тенденцию к росту и у нас большая вспышка», — сказала пресс-секретарь департамента Эйке Кингсепп.

При этом профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер, входящая в научный совет, консультирующий правительство по вопросам борьбы с коронавирусом, заявила, что пока нет причин называть вспышку второй волной.

Руководитель научного совета, профессор микробиологии Тартуского университета Ирьи Лутсар полагает, что в настоящий момент в Эстонии продолжается первая волна пандемии. «Вирус никуда не ушел», — отмечает Лутсар.

По последним данным, в стране был выявлен 2091 случай коронавируса. Скончались 63 пациента.

Ранее министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал выслать из страны украинских гастарбайтеров за неоднократное нарушение ими двухнедельного карантина.