Украинских гастарбайтеров призвали выслать из Эстонии за нарушение карантина

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу призвал выслать из страны украинских гастарбайтеров за неоднократное нарушение ими двухнедельного карантина. Об этом сообщает ERR.

Главным условием въезда в страну рабочих с Украины было соблюдение ими двухнедельного карантина, однако в ходе проверок было зафиксировано 46 фактов нарушения ими режима самоизоляции. Теперь им может грозить депортация, а работодателям — штраф до 46 тысяч евро.

Рейнсалу подчеркнул, что государство должно принять меры для того, чтобы количество подобных инцидентов не увеличивалось в геометрической прогрессии. Он добавил, что существует не так много ограничений, которые защищают людей от вируса, поэтому относиться к ним следует со всей серьезностью.

Ранее спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев на сельскохозяйственных работах. Пыллуаас добавил, что местные фермеры должны признать: «время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло». По его мнению, эстонцы должны закрыться или предлагать людям нормальную оплату и условия труда.