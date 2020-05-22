В Эстонии призвали отказаться от рабского труда украинцев

Спикер Рийгикогу (парламента) Эстонии Хенн Пыллуаас призвал отказаться от использования «рабского труда» украинцев при сельскохозяйственных работах. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Пыллуааса, в Эстонии давно существует проблема со сбором клубники. Местные фермеры утверждают, что без сезонных рабочих из-за рубежа часть урожая останется несобранной. Спикер, однако, не согласен с таким мнением.

«Как эстонцам удавалось собирать клубнику несколько лет назад, когда еще не было украинцев? Очень хорошо удавалось. Великолепно! Однако сегодня они настолько беспомощны и некомпетентны, что не могут ни с чем справиться и единственным выходом для них является иностранная рабочая сила. Неправда! Культивация такой лжи и разжигание истерии крайне безответственны. Особенно во время сегодняшнего кризиса, когда у нас 50 тысяч безработных и их число растет», — заявил политик.

Пыллуаас добавил, что местные фермеры должны признать: «время бизнес-модели, построенной на дешевом рабском труде, прошло». По его мнению, эстонцы должны закрыться или начать предлагать людям нормальную оплату и условия труда.

«Эстонцы не хотят жить на двухъярусных кроватях в одной комнате и работать 12-часовые смены без выходных. Эстония не является слаборазвитой страной с дешевой рабочей силой. Мы — европейская страна, где люди заслуживают за свою работу достойной платы», — резюмировал спикер Рийгикогу.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Март Хельме выступил против призывов эстонских сельхозпроизводителей разрешить украинцам приехать в страну для сбора клубники. Он отметил, что нельзя перестраивать государство под дешевую рабочую силу.

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