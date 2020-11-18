Ученый раскрыл подробности об обнаруженных в России мутациях коронавируса

Мутации нового коронавируса, обнаруженные в разных регионах России, не влияют на его патогенность и не провоцируют более тяжелое течение заболевания. Такие подробности раскрыл директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.

Ученый рассказал, что мутация M153T в S-белке обнаружена в 13 регионах: Москве, Санкт-Петербурге, Ленинградской, Омской, Новосибирской, Свердловской областях, Пермском, Алтайском, Краснодарском, Приморском краях, Карачаево-Черкесии, Адыгее и Хакасии.

По словам Лиознова, убедительных доказательств о связи мутации и рецептора ACE2 пока не опубликовано.

17 ноября глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала об обнаружении в Сибири нового варианта коронавирусной инфекции с мутациями. Она указала, что полученные данные позволяют сделать предположение о формировании нового варианта инфекции, однако позднее в пресс-службе ведомства уточнили, что своего варианта коронавируса в Сибири нет — там обнаруживают единичные варианты мутаций.

Вирусолог Алексей Аграновский заявил, что мутации — это естественный процесс для существующего на данный момент вируса, поэтому их не стоит бояться. Он указал, что обнаруженный в Сибири вирус был завезен туда, а не сформировался на месте, поэтому может приобретать подвиды и популяции. По словам академика РАН Вадима Покровского, обнаружение в Сибири мутации коронавируса важен для эпидемиологии, чтобы понять, как происходит заражение и передвижение вируса.