Эпидемиолог оценил обнаруженный в Сибири вариант коронавируса с мутацией

Вирусы постоянно мутируют с разной скоростью, но сказать такое про коронавирус пока нельзя — в его геноме отмечаются некоторые небольшие изменения. Об этом заявил академик РАН, заведующий отделом НИИ эпидемиологии ведомства Вадим Покровский, передает радиостанция «Говорит Москва».

Так Покровский оценил информацию об обнаружении в Сибири мутировавшего варианта коронавируса. По его словам, это важнее для эпидемиологии, чтобы понять, как происходит заражение и как передвигается вирус. Пока что нет связи мутации со степенью тяжести болезни, нет информации о способах распространения обнаруженного варианта коронавируса, добавил специалист.

О формировании в Сибири нового варианта коронавирусной инфекции с мутациями ранее рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, исследователи обнаружили определенные изменения в белке s, и данные, выявленные в девяти изолятях в регионе, дают основания предположить формирование своего варианта инфекции. При этом на территории России нет завоза новых мутаций вируса из других стран, подчеркнула она.

В октябре сообщалось, что российский центр «Вектор» выявил более 80 мутаций коронавируса нового типа. При этом, по словам гендиректора центра Рината Максютова, ни одна из них не влияет на эффективность вакцины от COVID-19.