Центр «Вектор» выявил более 80 мутаций коронавируса

В российском центре «Вектор» выявили уже более 80 мутаций коронавируса нового типа, однако все они не влияют на эффективность вакцины от COVID-19. Об этом заявил гендиректор центра Ринат Максютов, передает «Интерфакс» в среду, 21 октября.

По его словам, исследования инфекции на предмет изменчивости проводятся во всех регионах страны в режиме онлайн. «На настоящий момент более 80 нуклеотидных замен нами были выявлены, которые не фигурируют в международных базах данных. (...) Но эти изменения не критичны, они не влияют на эффективность разработанной пептидной вакцины», — сказал Максютов.

Он отметил, что эффективность вакцины «ЭпиВакКорона» заключается именно в устойчивости против мутаций вируса. Этого удалось достичь за счет того, что препарат создавался на основе не изменяющихся участков COVID-19.

В качестве второго преимущества вакцины, разработанной центром «Вектор», Максютов назвал ее ареактогенность. Иными словами, как утверждает собеседник агентства, вакцина полностью безопасна не только для здоровых людей, но и для пожилых, аллергиков и пациентов с хроническими заболеваниями.

Вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» стала вторым после «Спутник V» зарегистрированным российским препаратом против COVID-19. Первая вакцина была разработана центром имени Гамалеи, ее запустили в производство 15 августа. «ЭпиВакКорона» содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, которые помогают иммунной системе человека опознать вирусные частицы и отреагировать на инфекцию.