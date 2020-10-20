Названы сроки начала массовой вакцинации россиян

Массовая вакцинация россиян препаратом «Спутник V» может начаться в конце ноября и в декабре. Такие сроки назвал генеральный директор компании-производителя «Р-Фарм» Василий Игнатьев, передает «Интерфакс».

Игнатьев рассказал, что в масштабирование производства вакцины вовлечено пять площадок, а работа ведется «буквально ежедневно».

«Спутник V» — первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная в России центром имени Гамалеи. Массовое производство началось 15 августа. Это аденовирусный препарат на основе другого аденовируса, в который встроен ген коронавируса. За счет него в клетках появляется белок, вызывающий иммунитет и способствующий развитию антител. Первыми смогут привиться россияне из группы риска и врачи.

Второй разработанный в России препарат — вакцина «ЭпиВакКорона» от центра «Вектор», 14 октября президент Владимир Путин объявил о ее регистрации. У «ЭпиВакКороны» нет биологического агента — в ней содержатся синтетические аналоги участков вирусных белков, которые позволяют иммунной системе опознать частицы вируса и отреагировать на коронавирус.

Третью вакцину разрабатывает центр имени Чумакова, клинические исследования проводятся в Новосибирске, Кирове и Санкт-Петербурге, планируется, что они закончатся в ноябре 2020 года. Препарат цельновирионный — в нем используются либо ослабленные, либо убитые вирусы, неспособные вызвать инфекционные заболевания.