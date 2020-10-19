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В двух российских городах начались исследования третьей вакцины от COVID-19

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Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
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В Кирове и Санкт-Петербурге начались клинические исследования третьей российской вакцины от коронавируса, разработанной центром имени Чумакова Российской академии наук (РАН), в двух городах выбрали 300 добровольцев. Об этом сообщил генеральный директор центра Айдар Ишмухаметов во время пресс-конференции в Кирове, передает ТАСС.

В Санкт-Петербурге в испытании препарата будут участвовать 30 человек, в Кирове — 70. На второй фазе планируется определить эффективность препарата.

Вакцина, разработанная центром имени Чумакова, — цельновирионная. В ней используются либо ослабленные вирусы, которые не могут вызвать инфекционные заболевания, либо убитые. Ее испытания начались 6 октября в Новосибирске, через три дня Ишмухаметов рассказал, что у добровольцев нет нежелательных явлений, только болезненность в месте инъекции. После вакцинации добровольцев изолируют в стационаре на 16 дней. Планируется, что клинические исследования закончатся в ноябре 2020 года.

Первую российскую вакцину, «Спутник V», разработал центр имени Гамалеи, ее массовое производство началось 15 августа. Это аденовирусный препарат, созданный на основе другого аденовируса. В него встроен ген коронавируса, который образует в клетках белок, вызывающий иммунитет и способствующий развитию антител.

Еще одну вакцину, «ЭпиВакКорона», разработал центр «Вектор». Президент Владимир Путин объявил о ее регистрации 14 октября. В «ЭпиВакКороне» нет биологического агента — она содержит синтетические аналоги участков вирусных белков, которые позволяют иммунной системе опознать частицы вируса и отреагировать на коронавирус.

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