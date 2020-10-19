В Роспотребнадзоре назвали ожидаемое число случаев COVID-19 на пике в России

Ожидаемое число заражений на пике по COVID-19 в России будет не более 20 тысяч в сутки. Такую цифру в беседе с РИА Новости назвала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, этот прогноз может ухудшиться, если граждане откажутся соблюдать рекомендации по масочному режиму, социальному дистанцированию и гигиене. Также на статистику могут негативно повлиять переохлаждение на фоне резкого перепада температур и снижение иммунитета.

«Сейчас мы находимся в фазе роста заболеваемости и, возможно, приближаемся к ее пику», — сказала Пшеничная, добавив, что эпидемическая ситуация может начать стабилизироваться в первых числах декабря, после чего пойдет спад.

РИА Новости отметило, что, по расчетам «Сбера», рост заболеваемости в России продлится до 8 ноября, в Москве — до 17 октября. На пике будет около 17 тысяч новых случаев заражения в день.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что пока нет необходимости вводить жесткие ограничения из-за коронавируса и закрывать города. По его мнению, самое эффективное — это носить маски и использовать санитайзеры.