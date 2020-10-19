Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Стабилизацию ситуации с COVID-19 в России можно ждать через две недели. Такие сроки назвал главный внештатный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов, передает РИА Новости.

По словам Чуланова, надо следить за статистикой — скорее всего, в ближайшие две недели показатели будут увеличиваться, но не так динамично, как сейчас, после чего ситуация начнет стабилизироваться.

По данным на 19 октября в России выявили рекордные суточные показатели по новым случаям заражения коронавирусом — 15 982 в 84 регионах.С начала пандемии в стране выявили 1 415 316 новых случаев в 85 регионах, 24 366 летальных исходов и 1 075 904 выздоровления.