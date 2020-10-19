Россиянам раскрыли схему действий при первых признаках ОРВИ и COVID-19

При появлении первых признаков ОРВИ необходимо следовать простой схеме действий и выяснить, может ли это быть COVID-19. Ее раскрыли «Известия».

Во-первых, необходимо позвонить в поликлинику и вызвать врача на дом, если наблюдаются такие симптомы, как температура выше 37,2 градусов, кашель, заложенность носа, боль в груди, затрудненное дыхание, одышка, потеря вкуса и обоняния. Сотрудник клиники обязан прийти в течение 24 часов, согласно рекомендациям Минздрава по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. Если заболевшему больше 65 лет, у него есть хронические заболевания, он недавно приехал из другой страны или контактировал с зараженным, то вызвать медработника нужно обязательно.

В ситуации, когда врач не успевает приехать, или его не получается вызвать, а пациенту становится все хуже, необходимо звонить в скорую.

Если заболевание протекает бессимптомно или в легкой форме, то госпитализация не требуется. Легкими считаются случаи, когда температура поднимается не выше 38 градусов, частота дыхания составляет 22 вдоха-выдоха в минуту. Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, вирусолог Александр Лукашев уточнил, что у некоторых зараженных могут быть минимальные признаки болезни, например, легкое першение в горле, немного повышенная температура, эпизод диареи.

Вирусолог отметил, что заниматься самолечением нежелательно, препараты должен прописать медработник. «В домашних условиях отличить COVID-19 от простуды практически невозможно», — сказал он.

Даже если тест показал отсутствие коронавируса важно продолжать самоизоляцию. Лукашев отметил, что примерно 30 процентов инфицированных получают отрицательный результат анализа, поскольку вирус перешел из ротоглотки в легкие.