Российские врачи отреагировали на обнаружение нового симптома коронавируса — потерю слуха, о котором заявили лондонские ученые. Об этом пишет РБК.

Как объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев, нарушение слуха связано с невритом слухового нерва, из-за которого сначала возникает шум в ушах, а затем может появиться парез, и паралич этого нерва. Из-за этого человек может лишиться слуха. Пурсяев добавил, что вирусные инфекции иногда приводят и к другим последствиям — потере зрения, развитию импотенции и простатита.

Доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский заявил, что не знает о потере слуха при коронавирусе. По его словам, при COVID-19 у пациента возникают симптомы ОРВИ, дыхательная недостаточность, а у взрослых — острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС). Вознесенский добавил, что при заражении возможны инфекционно-токсический шок или септический процесс, если произойдет присоединение вторичной бактериальной флоры.

18 октября ученые Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что на заражение коронавирусом могут указывать изменения слуха — они выяснили, что часть пациентов с инфекцией до этого жаловались на звон или шум в ушах (тиннитус). Те, кто переболел в тяжелой форме, иногда теряли слух полностью. При этом исследователи указали, что тиннитус может быть признаком других заболеваний.