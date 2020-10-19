Российский врач перечислил причины потери обоняния

Потеря обоняния может быть симптомом различных болезней, и не стоит сразу связывать ее с заражением коронавирусом. Об этом в интервью радио Sputnik рассказал врач высшей категории, отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

По его словам, аносмия — временная утрата способности чувствовать запахи — характерна для простудных заболеваний полости носа, таких как острый или хронический ринит. При воспалении слизистой носа, верхних отделов полости носа обоняние сначала снижается, а потом пропадает вовсе. «И в случае ОРЗ, и при коронавирусной инфекции аносмия проходит, с одной лишь разницей — при COVID-19 восстановление обоняния происходит гораздо медленнее», — уточнил лор.

При этом он призвал при появлении этого симптома и изменении вкусового восприятия первым делом исключить инфицирование коронавирусом. Достоверным исследованием на наличие коронавируса считается ПЦР-диагностика или анализ крови, напомнил специалист.

Если анализы на коронавирус окажутся отрицательными, а обоняние и вкус не восстановятся, необходимо обратиться к врачу, который назначит лечение. «Только он может назначить правильные лекарственные препараты. В том числе это могут быть гормональные препараты. Доктор точно говорит, сколько раз в день и сколько дней использовать препарат», — пояснил отоларинголог. Зайцев призвал россиян не заниматься самолечением из-за риска развития последствий для здоровья.

Ранее врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова раскрыла россиянам способы выявить признаки бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Так, у ряда людей, которые болеют бессимптомно, на время пропадает обоняние и изменяется вкус, хотя других проявлений болезни нет. У других людей при бессимптомной пневмонии на короткий срок повышается температура. Также стоит заподозрить заражение, если COVID-19 болел кто-то в окружении, так как в этом случае вероятность инфицирования повышается.