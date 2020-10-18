Вирусолог нашел объяснение новому симптому коронавируса

Главный научный сотрудник центра имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн нашел объяснение нарушениям слуха при коронавирусе, которые британские ученые посчитали новым симптомом инфекции. Своим мнением он поделился с РЕН ТВ.

«Дело в том, что коронавирус может поразить сосуды в самых разных местах в организме человека», — пояснил эксперт. При этом он отметил, что нарушение слуха не является специфическим симптомом COVID-19 и может сопровождать и другие заболевания.

Альтштейн добавил, что коронавирус может наносить ущерб различным системам организма человека, поэтому у больных действительно могут наблюдаться проблемы со слухом. В то же время этот симптом распространен гораздо меньше, чем, например, потеря обоняния, считает вирусолог.

Ранее ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета заявили, что о заражении коронавирусом могут свидетельствовать изменения слуха. Как выяснили специалисты, часть пациентов, у которых обнаружили коронавирус, до этого жаловались на тиннитус — звон или шум в ушах.