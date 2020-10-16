Россиянам раскрыли способы выявить бессимптомное течение коронавируса

Врач-биофизик, ведущий специалист проекта «Вакцина.ру» Нелли Соседова раскрыла россиянам способы выявить признаки бессимптомного течения коронавирусной инфекции. Об этом она рассказала в эфире радио Sputnik.

Она напомнила, что не у всех зараженных проявляются основные симптомы болезни: повышение температуры, слабость, кашель. Однако некоторые признаки болезни и поводы для беспокойства все же могут появиться, заверила биофизик.

Так, у ряда людей, которые болеют бессимптомно, на время пропадает обоняние и изменяется вкус, хотя других проявлений болезни нет. У других людей при бессимптомной пневмонии на короткий срок повышается температура. Также стоит заподозрить заражение, если COVID-19 болел кто-то в окружении, так как в этом случае вероятность инфицирования повышается.

Самый быстрый способ узнать о наличии вируса в организме — сдать иммунохроматографический тест на антитела. «Если при отсутствии клинической картины у вас есть антитела, вы уже переболели бессимптомно и имеете иммунный статус против коронавируса», — пояснила Соседова.

Кроме того, специалисты могут установить заболевание с помощью компьютерной томографии, которая покажет, какие изменения происходят в легких. «Если увидим "матовое стекло", понимаем, что есть заболевание, которое внешне может не проявляться», — заключила врач.

Ранее вирусолог Александр Лукашев спрогнозировал, что значительная часть населения России столкнется с коронавирусом до конца года, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами. Он объяснил, что не все россияне обязательно заболеют, потому что большая часть случаев бессимптомная, и подчеркнул, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием.

За минувшие сутки в России зафиксировали рекорд по числу смертей пациентов с COVID-19 — их количество составило 286. В стране за прошедшие сутки также было выявлено 13 754 новых случая заражения коронавирусом в 85 регионах и 8392 выздоровления.