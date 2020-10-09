Россия
 
Новая, персональная
Попробовать
Последние новости
Азербайджан заявил об эвакуации армянских войск из Степанакерта
16-летняя дочь Моники Белуччи впервые попала на обложку модного журнала
Ничего не купивших в сувенирном магазине туристов унизили и назвали нищими
Подтвержден долгий иммунитет при тяжелой инфекции коронавируса
Лукашенко назвал гарантию выживания Белоруссии
Турция ответила Макрону на данные о переброске боевиков в Азербайджан
Российская учительница заклеила ребенку рот скотчем и ударила другого об парту
Минздрав ответил на данные о побочных эффектах российского препарата от COVID-19
Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве 
Раскрыты обстоятельства рождения запертой на полгода в шкафу российской девочки
Новости партнеров

Значительной части россиян предрекли встречу с коронавирусом до конца осени

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Значительная часть населения России встретится с коронавирусом до конца осени, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами, предрек директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 9 октября.

«Необязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», — пояснил вирусолог.

Также Лукашев отметил, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием. Это произойдет потому, что у большей части населения уже будет сформирован иммунитет. «То есть это сезонность, в ней нет ничего плохого или страшного, потому что когда большая часть людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, то вот эти вспышки уже будут иметь намного меньший масштаб», — отметил он.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать к середине ноября. При этом она отметила, что после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться. Эксперт подчеркнула, что показатели прироста заболевших на данном этапе не так страшны. По словам Лебединской, диагностика стала лучше, а тестов для выявления коронавируса проводится все больше

.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Спрогнозирован пик заболеваемости коронавирусом в России
Спрогнозированы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России
Инфекционисты в России оценили необходимость повторного закрытия границ
Другие материалы рубрики
Россия00:03 8 октября

«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»

Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
11:43Сегодня

Российская учительница заклеила ребенку рот скотчем и ударила другого об парту

11:42Сегодня

Минздрав ответил на данные о побочных эффектах российского препарата от COVID-19

11:35Сегодня

Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве 

Россия00:01 5 октября
Борис Ельцин

«Два десятка президентов»

30 лет назад регионы России один за другим объявляли о независимости. Чего и как они добивались?
11:35Сегодня

Десятки российских детей госпитализировали с отравлением

11:35Сегодня

Раскрыты обстоятельства рождения запертой на полгода в шкафу российской девочки

11:38Сегодня

Стажерами социальных учреждений Москвы стали 500 выпускников вузов

Россия00:0229 сентября

«Мы решили, что будем бороться до конца»

Даша стремительно теряет зрение и речь, ее спасет дорогое лекарство. Нужна ваша помощь
11:05Сегодня

Названо число получателей соципотеки в Подмосковье за пять лет

10:50Сегодня

В России умер рожденный суррогатной матерью для китайцев пятимесячный ребенок

10:44Сегодня

Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве 

Россия
Писатель и изобретатель Марк Эльяш покончил с собой в Москве
Десятки российских детей госпитализировали с отравлением
Раскрыты обстоятельства рождения запертой на полгода в шкафу российской девочки
«Отца — в тюрьму, а ребенка — в детдом»
Чем обернется для россиян преследование врачей за «торговлю детьми» и при чем тут геи
Стажерами социальных учреждений Москвы стали 500 выпускников вузов
Все материалы
Мир
Врач рассказал о состоянии Трампа
Вице-повелитель мух
За спинами Трампа и Байдена идет еще одна предвыборная гонка. Почему она так важна для США?
Психическое здоровье Трампа поставили под сомнение
URUMQI, CHINA - JULY 07: Chinese policemen push Uighur women who are protesting at a street on July 7, 2009 in Urumqi, the capital of Xinjiang Uighur autonomous region, China. Hundreds of Uighur people have taken to the streets protesting after their relatives were detained by authorities after Sunday's protest. Ethnic riots in the capital of the Muslim Xinjiang region on Sunday saw 156 people killed. Police officers, soldiers and firefighters were dispatched to contain the rioting with hundreds of people being detained. (Photo by Guang Niu/Getty Images)Геноцид против сил зла
Китайские мусульмане много лет исчезают в лагерях. Почему за них решили вступиться США?
США обвинили Россию в попытках помешать получить вакцину
Рассекречены переговоры Путина и Клинтона о гибели «Курска» и войне в Чечне
О чем еще за два года успели поговорить президенты России и США
ФБР предотвратило похищение губернатора Мичигана
Все материалы
Бывший СССР
«Надень форму, сынок, и иди»
Снаряды во дворах, сгоревшие машины и раненые дети: война в Нагорном Карабахе глазами мирных жителей
«Переговоры бессмысленны»
В войне за Карабах у Азербайджана появился мощный союзник — Турция. Чем ответят Армения и Россия?
Вооруженные силы Азербайджана наносят удар артиллерийским подразделениям вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении в Нагорном Карабахе. Третья Карабахская
Азербайджан начал наступление на армянских военных в Карабахе. За день боев погибли десятки человек
На Украине разбился военный самолет с курсантами
Авария произошла во время учебного полета. Погибли 22 человека
Все материалы
Экономика
«Газпрому» пообещали долгие разбирательства из-за Польши
Работающим пенсионерам приготовились вернуть индексацию
Число проводящих сокращения российских компаний удвоилось
За бугром
Богачи по всему миру прячут миллионы от властей. Как на этом зарабатывают маленькие страны?
Ценам на золото предрекли стремительное падение
На обочине
Конкурента Tesla обвинили в грандиозной лжи. Слава и миллиарды соперника Илона Маска тают на глазах
Все материалы
Силовые структуры
Россиянин с топором взял в заложники знакомую с пятью детьми
Бывшего командира роты снайперов осудили за пропавшие бронежилеты и прицелы
Инвестор расстрелял бизнес-партнера за недосдачу квартир
Россиянке удалось избежать пожизненного заключения в Швейцарии
«Вели себя как фашисты»
Белорусские милиционеры — о режиме Лукашенко, жестокости на митингах и бунте против системы
Все материалы
Наука и техника
Бюджетный убийца
США испытали «истребитель шестого поколения». Чем это грозит России?
«Не жалею пот и кровь»
 
Все материалы
Спорт
Порье согласился на бой с Макгрегором в UFC
«Это был гений»
Чемпион Олимпиады-80 был надеждой советского спорта. Почему он свел счеты с жизнью?
Овечкин оценил возможность побить рекорд Гретцки
«Ему хочется крови? Мы ее пустим!»
Нурмагомедов и Гэтжи рассказали, что думают друг о друге и битве за чемпионский пояс
Российская фигуристка рассказала о требованиях к весу для спортсменок
Звонок другу
Новая битва Моуринью против МЮ, испытания для «Сити» и «Ливерпуля» — главные интриги тура АПЛ
Трусова прекратила работу с ушедшим от Тутберидзе к Плющенко тренером
Все материалы
Культура
Паранормальное давление
Ходячие мертвецы, монстры и малыш Йода: главные сериалы октября
Между Михалковым и Кончаловским
Черный Берлин, пьяная Дания и блокадный Ленинград: главные премьеры Московского кинофестиваля
Гусарская бравада
Бородино, машина времени и Гарик Харламов в новом сериале на ТНТ
«Без власти всегда поднимается криминал»
Создатель первой российской хипхоперы о мире без полиции, боевиках и возвращении на сцену
Все материалы
Интернет и СМИ
Адвокат назвал причину смертельного ДТП с участием звезды «Холостяка»
«Выбрать меня было самой большой ошибкой»
Звездная блогерша была заложницей серийного убийцы. Она стерпела насилие и смогла избежать смерти
Российская школьница рассказала об отчиме-насильнике и попала в полицию
«О господи, они объединили наготу и детей!»
Герои телешоу раздеваются и показывают детям гениталии. Почему россиян это злит и возмущает?
Instagram поставил метки на подконтрольные государству СМИ
«Снимать вождей — тяжелый крест»
Умер легендарный фотограф Брежнева. Он объездил мир и показал жизнь лидеров СССР и России
На белорусском ТВ показали «набор мирного митингующего»
Все материалы
Ценности
Невесту пристыдили за просвечивающее грудь свадебное платье
Рудковская показала коляску за полмиллиона рублей и подверглась критике
«Если хотите сэкономить, готовьтесь к ужасным условиям»
Россияне до сих пор одеваются на рынках. Почему их не смущают наглые продавцы и некачественные вещи?
Рита Ора привлекла внимание к обувному бизнесу съемкой в откровенных нарядах
Плюс-сайз-модель поделилась снимками в белье из ванной и подверглась критике
Все материалы
Путешествия
Татьяна Устинова«Помню, как бежала, переступая через тела»
Струи пара, клубы дыма и подземный грохот. Что советская ученая отыскала на самом краю России
«Под водой она оставалась 12 минут»
Российская школьница погибла на турецком курорте. Почему от России скрывают детали трагедии
Далеко зашли
Соль в нос и мальчики на побегушках: как туристам удавалось путешествовать сотни лет назад?
«Атмосфера постсоветского хаоса»
Маршрутки, лаваш и ностальгия по СССР. Что ждет россиян в Армении?
Все материалы
Из жизни
Слесарь увидел сигнал о помощи на руке женщины и спас ее
Кендра Хэтчер и Рикардо ПаниагуаОдержимая страстью
Слежка, киллер и прокол: ревнивая девушка решила вернуть любимого и села в тюрьму до конца жизни
Женщина отметила годовщину свадьбы и в одночасье стала долларовой миллионершей
«Я летел буквально в неизвестность»
История россиянина, который перебрался на Бали
Мужчина нашел заначку с 10 тысячами долларов и вернул их старой хозяйке дома
Мишель Фурнире (в центре)Монстр из ниоткуда
Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Папарацци признали вину перед принцем Гарри и Меган Маркл
Все материалы
Acura показала роскошный салон нового MDX
Забытые спортивные седаны
Четырехдверные «пушки», память о которых покрылась пылью времен
Блогер показал, что происходит с покрышкой Toyota Supra во время дрифта
Отмечаем 30 лет легендарного Lamborghini Diablo
Итальянский «Дьявол» держал в страхе суперкары девяностых, хотя видели его чаще на постерах
Электрический седан Audi e-tron GT будут собирать вместе с R8
25 автомобилей-бестселлеров России
Итоги продаж новых легковых машин в сентябре 2020 года
Американцы побили рекорд россиян по самой длинной колонне Subaru
Все материалы
Дом
Набрали по мелочи
Россияне скупают микроквартиры. Почему это дешево и опасно
Как теперь жить
Дом-тюрьма, море зелени и реновация: лучшее жилье новой эпохи
По второму кругу
Квартиры в России снова дешевеют. Где найти самые выгодные варианты?
Партнерский материал
«Это не каприз, а важный запрос»
Что не так с российскими дворами и как сделать их лучше
Все материалы
Культпросвет
«Да, рай на земле есть»
Сколько на самом деле получают библиотекари и музейные работники
Мединский рассказал об устранении прежних «идеологических кренов»
Дом Палибина в Москве решили передать НКО
«Солнцемяч»Мяч не горяч
Симбиоз скульптуры и живописи на выставке «Солнцемяч»
Культурные коллекторы
Студии взяли у властей деньги на фильмы, которые не сняли. Пора возвращать долги
Культура в топе
Россияне оценили деятельность Минкульта
В Катыни откроется мемориал жертвам политических репрессий
Все материалы
Нацпроекты
«Есть школы, где туалет во дворе»
Бесконечные отчеты, принудиловка и идеология: что нужно изменить в российском образовании?
Без начала и конца
В России возрождают советскую мечту о скоростной железной дороге. Зачем она нужна?
A midwife uses a hornlike wooden device to listen to a fetus' heartbeat. (Photo by Peter Turnley/Corbis/VCG via Getty Images)«Люди вообще не решаются заводить детей»
Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?
Золотое кольцо
Дорога вокруг Москвы строится уже почти 20 лет и постоянно дорожает. Почему она так важна?
Все материалы