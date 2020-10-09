Значительной части россиян предрекли встречу с коронавирусом до конца осени

Значительная часть населения России встретится с коронавирусом до конца осени, если заболеваемость продолжит расти такими же темпами, предрек директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН, вирусолог Александр Лукашев. Его слова приводит РИА Новости в пятницу, 9 октября.

«Необязательно заболеет, потому что большая часть случаев бессимптомная, но, по крайней мере, встретится с вирусом еще до конца этого сезона», — пояснил вирусолог.

Также Лукашев отметил, что люди почти перестанут замечать коронавирус, когда он станет сезонным заболеванием. Это произойдет потому, что у большей части населения уже будет сформирован иммунитет. «То есть это сезонность, в ней нет ничего плохого или страшного, потому что когда большая часть людей будет иметь иммунитет к коронавирусу, то вот эти вспышки уже будут иметь намного меньший масштаб», — отметил он.

Ранее доцент кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Ольга Лебединская заявила, что пик заболеваемости коронавирусной инфекцией в России можно ожидать к середине ноября. При этом она отметила, что после новогодних праздников ситуация должна стабилизироваться. Эксперт подчеркнула, что показатели прироста заболевших на данном этапе не так страшны. По словам Лебединской, диагностика стала лучше, а тестов для выявления коронавируса проводится все больше

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