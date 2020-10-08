Спрогнозированы сроки спада заболеваемости COVID-19 в России

Рост заболеваемости коронавирусом в России прекратится минимум через три недели при оптимистичном сценарии. По другим расчетам, он может затянуться на пару месяцев, тогда переломный момент наступит перед Новым годом, сообщили «Известиям» опрошенные специалисты.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского, вирусолог Александр Лукашев предположил, что пик эпидемии можно ожидать в конце 2020 года. При этом скорость роста заражений будет не сильно отличатся от весенней.

Инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков спрогнозировал стабилизацию ситуации в течение месяца, после чего начнется медленный спад. «Процесс уменьшения будет долгим и продлится до конца января», — сказал он.

Тимаков добавил, что после трех недель рост заболеваемости может возобновиться, если после школьных каникул и месяца на удаленке россияне продолжат нарушать эпидемические правила и контактировать друг с другом.

Ранее вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн предсказал рост смертности среди зараженных через неделю после подъема заболеваемости.