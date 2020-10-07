Названы сроки начала роста смертности среди пациентов с коронавирусом в России

Рост смертности среди пациентов с коронавирусом начнется через неделю после подъема заболеваемости. Такие сроки URA.RU назвал вирусолог, профессор центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

По его словам, увеличение числа смертей будет логичным продолжением возросшего количества новых заражений. При этом ученый уверен, что летальность останется на прежнем уровне и составит 1,5-2 процента. «Не будет такого, что течение коронавируса более тяжелое и больше людей будет умирать, чем это было весной», — сказал он.

Альтштейн отметил, что, по сравнению с началом пандемии, вирус стал более заразным, но не таким смертельным. Снижение летальности наблюдается во всех странах. Например, раньше в Англии умирали 15-17 процентов инфицированных, сейчас этот показатель снизился до 0,5 процента.

Ранее главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко говорил, что в Москве выросло число тяжелых случаев COVID-19. Сейчас таких людей в столице насчитывается 1,5 тысячи. Среди пациентов пожилые люди составляют 20-25 процентов.