Российские вирусологи оценили способ предотвратить тяжелое течение COVID-19

Российские вирусологи оценили озвученный врачом-инфекционистом израильской больницы «Асаф А Рофе» Галиной Гольцман способ предотвратить тяжелое течение COVID-19. Чтобы не допустить тяжелого течения COVID-19, можно использовать специальные приборы, которые показывают уровень кислорода в крови, считают специалисты. Их слова публикует РБК.

По словам академика РАН, завкафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталия Зверева, пульсоксиметр сейчас легко купить. Прибор измеряет пульс и насыщение организма кислородом.

«Когда уровень падает до критической отметки, до 93, это может говорить о том, что что-то идет не так», — отметил вирусолог.

Однако, по словам главного инфекциониста ЦАО Москвы столичного департамента здравоохранения Ильи Акинфиева, покупать прибор необязательно.

«Просто так покупать прибор я не вижу смысла, потому что мы получим либо дефицит приборов, либо умышленное завышение цен», — сказал специалист. Он добавил, что при любых проявлениях симптомов ОРВИ необходимо обращаться к врачу.

Ранее врач-инфекционист Галина Гольцман заявила, что понижение уровня насыщения кислородом является одним из важнейших признаков тяжелого развития COVID-19. По ее словам, заразившимся коронавирусом рекомендуется следить за этим показателем, чтобы не пропустить развития гипоксии, которая иногда начинается бессимптомно. Для этого и нужен пульсоксиметр.

За последние сутки выявлено коронавирусом заболели 11 115 человек в 85 регионах России. Всего с начала пандемии в России зафиксировано 1 248 619 случаев заболевания, из них 21 865 человек умерли, 995 275 — выздоровели. Недельный прирост больных в столице составил 13 процентов.