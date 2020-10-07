Назван недельный прирост больных с COVID-19 в Москве

Недельный прирост больных с COVID-19 в Москве составил 13 процентов. Такие данные назвал оперативный штаб столицы в своем Telegram-канале.

За последние сутки в Москве выявили 3229 новых случаев коронавируса, госпитализировали 1035 человек. Число пациентов на искусственной вентиляции легких выросло на 4 процента по сравнению со вчерашним днем — на ИВЛ в больницах Москвы находятся 264 человека.

6 октября в Москве зафиксировали сразу два антирекорда по числу новых случаев заражения (4062) и числу госпитализаций (1049). Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила рост случаев заражения коронавирусом и выход на весенние показатели «тотальным несоблюдением» масочного режима и социальной дистанции гражданами.

За последние сутки в России выявили 11 115 новых случаев заражения коронавирусом, зафиксировали 202 летальных исхода и 6699 выздоровлений. Всего с начала пандемии в стране выявлено 1 248 619 случаев коронавируса в 85 регионах, 21 685 летальных исходов и 995 275 выздоровлений.