Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин ответил на вопросы, связанные с ограничениями из-за коронавируса. Ответы градоначальника опубликованы на его сайте.

Так, он объяснил, что ограничения, введенные указом от 25 сентября, касаются и тех горожан, которые уже переболели коронавирусом, так как пока нет данных о длительности иммунитета. Собянин также сообщил, что граждане с диабетом должны оставаться дома, так как диабет входит в соответствующий перечень заболеваний.

Еще один вопрос, на который ответил Собянин, касается ухода частных школ и учреждений дополнительного образования на каникулы. Мэр объяснил, что власти не обязывают такие учреждения, но рекомендуют им ввести двухнедельные каникулы. Глава города также уточнил, что если покупатель отказывается надеть маску и перчатки, то магазин или предприятие может отказать ему в обслуживании и потребовать покинуть территорию организации.