Собянин объяснил введение новых ограничений в Москве

Новые ограничения в Москве введены, потому что к рекомендациям врачей прислушиваются далеко не все жители, объяснил мэр столицы Сергей Собянин. Его слова приводятся на его сайте во вторник, 6 октября.

Комментируя приостановку льготного проезда школьников в общественном транспорте, градоначальник пояснил, что в целях безопасности дети в период каникул не должны «бесцельно кататься в общественном транспорте». «Дети остаются детьми. Удержать их дома — задача сложная», — добавил он.

Собянин призвал москвичей с пониманием отнестись к решениям, которые принимаются для борьбы с распространением коронавируса. По его словам, соблюдение масочного режима и других требований поможет приостановить нарастающую волну эпидемии.

В связи с сильным ростом числа новых заражений власти Москвы до 28 октября приостановили бесплатный проезд для москвичей старше 65 лет или с хроническими заболеваниями. Все предприятия и организации города обязаны еженедельно информировать мэрию о переводе не менее 30 процентов сотрудников на удаленку.

В России за последние сутки зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев заражения коронавирусом: COVID-19 заболели 11 615 человек. Больше было только 11 мая — тогда в России за сутки выявили 11 656 случаев.