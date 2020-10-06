В России зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зафиксировали самый большой с мая прирост новых случаев заражения коронавирусом. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба.

Так, по состоянию на 6 октября, COVID-19 заболели 11 615 человек. Больше было только 11 мая — тогда в России за сутки выявили 11 656 случаев.

В Москве 6 октября также был поставлен антирекорд по числу новых случаев коронавируса. За последние сутки в столице выявили 4082 заболевших COVID-19. Больше было только 7 мая — тогда в Москве поставили 6703 диагнозов COVID-19. Также, по словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, за прошедшие сутки впервые с весны госпитализировали более тысячи человек с коронавирусом. «Таким образом, по сути мы уже вышли к пиковым значениям середины весны», — цитирует Ракову оперштаб Москвы в своем Telegram-канале.

Всего с начала пандемии, по последним данным, в России выявили 1 237 504 случая коронавируса, из них 21 663 летальных исхода, выздоровели 988 576 человек.

Ранее доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что в России не нужно ужесточать меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Он уточнил, что есть разные методы воздействия, и «совсем необязательно прибегать к полиции, штрафам», исключая чрезмерное давление. Он предложил делать замечания людям, которые не носят маски в метро, так как это может подействовать. Альтштейн отметил, что россиянам надо протянуть несколько месяцев, «пока будет доступна вакцина».