Вирусолог оценил необходимость ужесточения мер против коронавируса в России

В России не нужно ужесточать меры, введенные для борьбы с распространением коронавируса. Так ситуацию оценил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн, передает РИА Новости.

По словам Альтштейна, необходимости в ужесточении мер нет — достаточно выполнения уже введенных правил и контроля за их соблюдением со стороны соответствующих органов.

Вирусолог добавил, что иногда ситуацию усугубляет не только население, но и работодатели, которые не хотят отпускать сотрудников на дистанционную работу. Предпринимателям невыгодно отправлять на удаленку 30 процентов работников, и они могут оказывать на них давление, пояснил он.

Медик уточнил, что есть разные методы воздействия, и «совсем необязательно прибегать к полиции, штрафам», исключая чрезмерное давление. Он предложил делать замечания людям, которые не носят маски в метро, так как это может подействовать. Альтштейн отметил, что россиянам надо протянуть несколько месяцев, «пока будет доступна вакцина».

Ранее российский терапевт рассказала, что коронавирус может попасть в квартиру через вытяжку от болеющих соседей, еще его можно принести на обуви или одежде. Медик посоветовала чаще менять фильтры вытяжки, обрабатывать одежду антисептиком, мыть обувь в теплой воде, а также следить за мытьем упаковок продуктов, которые попадают в дом.